В Азербайджане завершены все социальные выплаты за октябрь
Социальная защита
- 23 октября, 2026
- 17:58
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В Азербайджане завершены выплаты пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за октябрь.
Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.
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