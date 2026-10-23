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    В Азербайджане завершены все социальные выплаты за октябрь

    Социальная защита
    • 23 октября, 2026
    • 17:58
    В Азербайджане завершены все социальные выплаты за октябрь

    В Азербайджане завершены выплаты пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за октябрь.

    Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Выплата пенсий в Азербайджане
    Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb
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