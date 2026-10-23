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    Paris yaxınlığında avtomobildən atəş açılıb: 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:08
    Paris yaxınlığında avtomobildən atəş açılıb: 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

    Parisdən qərbdə yerləşən İvelin departamentinin Trapp şəhərində bir kişi avtomobildən yoldan keçənlərə atəş açıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.

    Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər ciddi xəsarətlər alıb.

    Qurbanların sayının artacağı gözlənilir.

    Polis atəş açan şəxsi Kuanyer kommunasında (Rambuye dairəsi) həbs edib.

    Silahlı hücum Fransa Paris
    Под Парижем мужчина открыл огонь из машины: один человек погиб, четверо ранены - Дополнено
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