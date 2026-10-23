Paris yaxınlığında avtomobildən atəş açılıb: 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2026
- 14:08
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Parisdən qərbdə yerləşən İvelin departamentinin Trapp şəhərində bir kişi avtomobildən yoldan keçənlərə atəş açıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər ciddi xəsarətlər alıb.
Qurbanların sayının artacağı gözlənilir.
Polis atəş açan şəxsi Kuanyer kommunasında (Rambuye dairəsi) həbs edib.
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