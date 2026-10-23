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    Под Парижем мужчина открыл огонь из машины: один человек погиб, четверо ранены - Дополнено

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 13:53
    Под Парижем мужчина открыл огонь из машины: один человек погиб, четверо ранены - Дополнено

    В городе Трапп департамента Ивелин, расположенном к западу от Парижа, мужчина из автомобиля открыл огонь по прохожим.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    В результате инцидента один человек погиб, четверо получили серьезные ранения.

    Не исключается, что жертв может увеличиться.

    Полиция арестовала стрелявшего в коммуне Куаньер (округ Рамбуйе).

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