Под Парижем мужчина открыл огонь из машины: один человек погиб, четверо ранены - Дополнено

В городе Трапп департамента Ивелин, расположенном к западу от Парижа, мужчина из автомобиля открыл огонь по прохожим.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

В результате инцидента один человек погиб, четверо получили серьезные ранения.

Не исключается, что жертв может увеличиться.

Полиция арестовала стрелявшего в коммуне Куаньер (округ Рамбуйе).