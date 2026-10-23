Под Парижем мужчина открыл огонь из машины: один человек погиб, четверо ранены - Дополнено
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 13:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В городе Трапп департамента Ивелин, расположенном к западу от Парижа, мужчина из автомобиля открыл огонь по прохожим.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
В результате инцидента один человек погиб, четверо получили серьезные ранения.
Не исключается, что жертв может увеличиться.
Полиция арестовала стрелявшего в коммуне Куаньер (округ Рамбуйе).
Последние новости
14:40
Дмитро Шлапаченко: ООН намерена расширить свою деятельность в КарабахеВнешняя политика
14:38
Азербайджан в 2027 году увеличит расходы на выборы и статистику на 9,5%Финансы
14:31
Азербайджан увеличит расходы на гранты почти на 74%Финансы
14:29
Фото
Туристический потенциал Азербайджана и Узбекистана презентовали в городах ЕвропыТуризм
14:28
Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в финансовом сектореФинансы
14:27
Судно с гражданами Азербайджана на борту затонуло в Черном море после удара БПЛАПроисшествия
14:24
Фонд ОПЕК инвестирует $250 млн в железнодорожную инфраструктуру Среднего коридора в ТурцииИнфраструктура
14:22
Азербайджанские муниципалитеты в 2027 году получат из госбюджета 9 млн манатовФинансы
14:02
Фото
Арсен Венгер посетил Говсанский спортивный комплексФутбол