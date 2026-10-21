Завтра в двух районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

Завтра в части Хатаинского и Насиминского районов Баку будет приостановлено газоснабжение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с устранением утечки газа и проведением ремонтно-монтажных работ с 10:00 до завершения работ в газоснабжении проспекта Гянджа, улицы М. Хади Хатаинского района, а также улиц Мир Джалал, А. Магеррамов, 20 Января и Джавадхан Насиминского района возникнет кратковременный перерыв.