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    Завтра в двух районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 21 октября, 2026
    • 19:13
    Завтра в двух районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

    Завтра в части Хатаинского и Насиминского районов Баку будет приостановлено газоснабжение.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

    Согласно информации, в связи с устранением утечки газа и проведением ремонтно-монтажных работ с 10:00 до завершения работ в газоснабжении проспекта Гянджа, улицы М. Хади Хатаинского района, а также улиц Мир Джалал, А. Магеррамов, 20 Января и Джавадхан Насиминского района возникнет кратковременный перерыв.

    ПО Азеригаз Перебои в газоснабжении
    Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
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