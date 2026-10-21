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    Мекканское соглашение направлено в парламент Турции для обсуждения

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 19:34
    Мекканское соглашение направлено в парламент Турции для обсуждения

    Законопроект о ратификации Мекканского соглашения, подписанного между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, направлен в Комиссию по иностранным делам Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, предложение состоит из 3 статей.

    В общем обосновании законопроекта отмечается, что соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией было подписано 7 августа 2026 года в Мекке.

    Данное соглашение открыто для участия всех стран региона, которые намерены содействовать региональному миру, стабильности и безопасности, уважают международное право и принимают принципы территориальной целостности, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

    Законопроект будет обсужден в Комиссии по иностранным делам. После принятия в комиссии он будет включен в повестку пленарного заседания ВНСТ.

    Мекканское соглашение Турция Пакистан Саудовская Аравия
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