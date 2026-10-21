Мекканское соглашение направлено в парламент Турции для обсуждения

Законопроект о ратификации Мекканского соглашения, подписанного между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, направлен в Комиссию по иностранным делам Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, предложение состоит из 3 статей.

В общем обосновании законопроекта отмечается, что соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией было подписано 7 августа 2026 года в Мекке.

Данное соглашение открыто для участия всех стран региона, которые намерены содействовать региональному миру, стабильности и безопасности, уважают международное право и принимают принципы территориальной целостности, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

Законопроект будет обсужден в Комиссии по иностранным делам. После принятия в комиссии он будет включен в повестку пленарного заседания ВНСТ.