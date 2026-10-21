Шлапаченко: Азербайджан всегда выступает в поддержку многосторонности, являясь ценным партнером ООН

Азербайджан неизменно выступает в поддержку многосторонности и является ценным партнером ООН.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко заявил на мероприятии по случаю Дня ООН в Баку.

"Для меня особенно важно отмечать этот день вместе с вами, поскольку это мой первый День ООН в Азербайджане - стране, которая неизменно выступает в поддержку многосторонности и международного сотрудничества и является ценным партнером ООН. Сегодняшним концертом мы отмечаем День ООН, уделяя особое внимание инклюзивности, многообразию и единству. Музыка - это универсальный язык, который преодолевает различия и объединяет людей", - сказал Шлапаченко.

Резидент-координатор подчеркнул, что спустя 81 год после основания ООН организация по-прежнему остается единственной глобальной структурой, обладающей уникальной легитимностью и значительным влиянием на формирование международных норм.

По его словам, ни один другой институт в такой же степени не воплощает общие устремления человечества и не дает людям надежду на лучшее будущее.

"В условиях современных конфликтов, неравенства, изменения климата, стремительных технологических сдвигов и множества других вызовов потребность в международном сотрудничестве велика как никогда. Как недавно отметил генсек ООН Антониу Гутерриш, нам необходим более совершенный многосторонний подход - более представительный, эффективный и инклюзивный, способный лучше обеспечивать достижение конкретных результатов для людей во всем мире", - отметил он.