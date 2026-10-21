Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Шлапаченко: Азербайджан всегда выступает в поддержку многосторонности, являясь ценным партнером ООН

    Другие
    • 21 октября, 2026
    • 19:43
    Шлапаченко: Азербайджан всегда выступает в поддержку многосторонности, являясь ценным партнером ООН

    Азербайджан неизменно выступает в поддержку многосторонности и является ценным партнером ООН.

    Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко заявил на мероприятии по случаю Дня ООН в Баку.

    "Для меня особенно важно отмечать этот день вместе с вами, поскольку это мой первый День ООН в Азербайджане - стране, которая неизменно выступает в поддержку многосторонности и международного сотрудничества и является ценным партнером ООН. Сегодняшним концертом мы отмечаем День ООН, уделяя особое внимание инклюзивности, многообразию и единству. Музыка - это универсальный язык, который преодолевает различия и объединяет людей", - сказал Шлапаченко.

    Резидент-координатор подчеркнул, что спустя 81 год после основания ООН организация по-прежнему остается единственной глобальной структурой, обладающей уникальной легитимностью и значительным влиянием на формирование международных норм.

    По его словам, ни один другой институт в такой же степени не воплощает общие устремления человечества и не дает людям надежду на лучшее будущее.

    "В условиях современных конфликтов, неравенства, изменения климата, стремительных технологических сдвигов и множества других вызовов потребность в международном сотрудничестве велика как никогда. Как недавно отметил генсек ООН Антониу Гутерриш, нам необходим более совершенный многосторонний подход - более представительный, эффективный и инклюзивный, способный лучше обеспечивать достижение конкретных результатов для людей во всем мире", - отметил он.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш Дмитро Шлапаченко
    Şlapaçenko: BMT-nin dəyərli tərəfdaşı olan Azərbaycan həmişə çoxtərəfliliyi dəstəkləyir
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    20:08
    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
    Внешняя политика
    20:04
    В Германии и Бельгии отключили сайты из-за уязвимостей PHP
    Другие страны
    19:56
    Томас Штели: Деятельность ООН сохраняет особую значимость в период серьезных испытаний
    Внешняя политика
    19:43
    Шлапаченко: Азербайджан всегда выступает в поддержку многосторонности, являясь ценным партнером ООН
    Другие
    19:34
    Мекканское соглашение направлено в парламент Турции для обсуждения
    В регионе
    19:33
    Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН
    Внешняя политика
    19:30
    SOCAR Turkiye привлекла $1,6 млрд от международных банков для рефинансирования кредитов
    Энергетика
    19:27
    Фото
    Лейла Алиева заявила о важности глобального сотрудничества в борьбе с онкозаболеваниями у детей
    Внешняя политика
    19:25
    В Афинах при взрыве у жилого дома пострадали четыре человека
    Другие страны
    Лента новостей