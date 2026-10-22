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    В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топлива

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 11:59
    В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топлива

    На юге Италии наблюдаются проблемы с поставками товаров из-за забастовок водителей грузовиков, которые продолжаются уже несколько дней.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

    В некоторых регионах Италии продолжаются протесты водителей грузовиков против высоких цен на топливо, хотя в Калабрии и Сицилии большинство забастовок уже прекратилось.

    В аэропортах Кротоне и Реджо-ди-Калабрия закончилось топливо.

    А мэры городов Неаполь и Бари, Гаэтано Манфреди и Вито Леччезе, говорят о "парализованных городах, заваленных мусором". Они обратились к министру транспорта Маттео Сальвини с просьбой перенести на более ранний срок встречу в Министерстве инфраструктуры и транспорта с автоперевозчиками, запланированную на 27 октября.

    Даже на Сицилии, несмотря на отмену блокады, пять дней отсутствия поставок продуктов питания опустошили прилавки. Ассоциация предприятий общественного питания сообщает, что отсутствие поставок приводит к закрытию многих ресторанов на юге Италии.

    Между тем правительство приняло решение привлекать к ответственности за блокирование дорог. В то же время уже 23 октября на заседании Совета министров, созванном премьер-министром Джорджей Мелони, будут обсуждаться меры в сфере автомобильных перевозок и выделение ресурсов для сельского хозяйства.

    Акции протеста в Италии
    İtaliyada sürücülərin etirazı şəhərləri iflic vəziyyətinə salıb
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