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    Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 12:01
    Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков

    После внесения в законодательство Азербайджана поправок, разрешающих внедрение исламских финансов, следующим этапом станет интеграция этой модели финансирования в системы управления рисками банков.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде в рамках III Форума исламских финансов в Баку.

    По его словам, в ближайшие пять лет ожидается значительный рост объемов кредитов и депозитов в сфере исламского финансирования:

    "Мы рассматриваем исламский банкинг не как конкурента традиционному банковскому сектору, а как его дополнение, важного партнера и новое направление финансовой экосистемы. В этой связи Центральный банк подготовил проект изменений в законодательство и направил его в правительство. Сейчас документ находится на стадии согласования.

    Законодательный пакет охватывает в общей сложности пять основных продуктов и принципов. В то же время для обеспечения равных условий конкуренции с традиционным банкингом планируются соответствующие изменения, касающиеся налогообложения, государственных пошлин и страхования вкладов".

    Исламские финансы Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде
    Şahin Mahmudzadə: "İslam maliyyəsi bankların risklərin idarə edilməsi sisteminə inteqrasiya olunacaq"
    Integration of Islamic finance into banks' risk management systems - next step, CBA says
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