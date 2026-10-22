Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков

После внесения в законодательство Азербайджана поправок, разрешающих внедрение исламских финансов, следующим этапом станет интеграция этой модели финансирования в системы управления рисками банков.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде в рамках III Форума исламских финансов в Баку.

По его словам, в ближайшие пять лет ожидается значительный рост объемов кредитов и депозитов в сфере исламского финансирования:

"Мы рассматриваем исламский банкинг не как конкурента традиционному банковскому сектору, а как его дополнение, важного партнера и новое направление финансовой экосистемы. В этой связи Центральный банк подготовил проект изменений в законодательство и направил его в правительство. Сейчас документ находится на стадии согласования.

Законодательный пакет охватывает в общей сложности пять основных продуктов и принципов. В то же время для обеспечения равных условий конкуренции с традиционным банкингом планируются соответствующие изменения, касающиеся налогообложения, государственных пошлин и страхования вкладов".