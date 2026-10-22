В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии

В Батуми завтра состоится встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и глав МИД стран Центральной Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Грузию посетят министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Казахстана - Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана - Жээнбек Кулубаев, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин и Узбекистана - Бахтиёр Саидов.

В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с ее коллегами-министрами.