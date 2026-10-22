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    В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 12:07
    В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии

    В Батуми завтра состоится встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и глав МИД стран Центральной Азии.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

    Согласно информации, Грузию посетят министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Казахстана - Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана - Жээнбек Кулубаев, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин и Узбекистана - Бахтиёр Саидов.

    В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с ее коллегами-министрами.

    Мака Бочоришвили Мухтар Тлеуберди Рашид Мередов Жээнбек Кулубаев Сироджиддин Мухриддин Бахтиёр Саидов
    Batumidə Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin XİN başçılarının görüşü keçiriləcək
    44 filmi
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