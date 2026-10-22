В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
В регионе
- 22 октября, 2026
- 12:07
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Батуми завтра состоится встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и глав МИД стран Центральной Азии.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
Согласно информации, Грузию посетят министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Казахстана - Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана - Жээнбек Кулубаев, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин и Узбекистана - Бахтиёр Саидов.
В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи Бочоришвили с ее коллегами-министрами.
Последние новости
13:56
Иран пригрозил американским военным базам на Ближнем ВостокеДругие страны
13:54
В Алматы при взрыве в жилом доме пострадали двое детейВ регионе
13:48
Матчи ЧМ U-15 в Баку обслужат 75 местных и 6 иностранных арбитровФутбол
13:45
СФМ использует локальную систему ИИ для работы с конфиденциальными даннымиФинансы
13:41
Фото
В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьиВнутренняя политика
13:41
В одном из лицеев Румынии подросток напал с мачете на одноклассников, двое раненыДругие страны
13:36
Фото
В Баку обсуждены возможности финансирования и инвестпартнерства "Зеленого энергокоридора"Энергетика
13:33
МИД РФ: Вопрос трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского прорабатываетсяДругие страны
13:32
США продлили до 21 ноября срок переговоров о покупке зарубежных активов "Лукойла"Другие страны