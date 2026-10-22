Азербайджанские частные компании подключатся к госсистеме электронного документооборота

В Азербайджане частные компании подключатся к государственной системе электронного документооборота.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела современных технологий и инноваций Аппарата Министерства финансов Нурлан Солтанов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: Новый этап в управлении", в Баку.

По его словам, система электронных договоров - важное преимущество не только для государственных структур, но и для предпринимателей и частного сектора.

Солтанов добавил, что эти изменения не означают полную перестройку всех процессов, к которым предприниматели привыкли до сих пор. Основная цель - ускорить существующие процессы и обеспечить оперативное получение информации.