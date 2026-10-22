Азербайджанские частные компании подключатся к госсистеме электронного документооборота
Финансы
- 22 октября, 2026
- 12:13
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В Азербайджане частные компании подключатся к государственной системе электронного документооборота.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела современных технологий и инноваций Аппарата Министерства финансов Нурлан Солтанов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: Новый этап в управлении", в Баку.
По его словам, система электронных договоров - важное преимущество не только для государственных структур, но и для предпринимателей и частного сектора.
Солтанов добавил, что эти изменения не означают полную перестройку всех процессов, к которым предприниматели привыкли до сих пор. Основная цель - ускорить существующие процессы и обеспечить оперативное получение информации.
Azərbaycanda özəl şirkətlər dövlətin elektron sənəd sisteminə qoşulacaq
Azerbaijan to integrate private sector into state's e-document network
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