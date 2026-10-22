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    Azərbaycanda özəl şirkətlər dövlətin elektron sənəd sisteminə qoşulacaq

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 11:39
    Azərbaycanda özəl şirkətlər dövlətin elektron sənəd sisteminə qoşulacaq

    Azərbaycanda özəl şirkətlər dövlətin elektron sənəd sisteminə qoşulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyinin Aparatının Müasir Texnologiyalar və innovasiyalar şöbəsinin müdiri Nurlan Soltanov Bakıda keçirilən "Rəqəmsal Maliyyə Ekosistemi: İdarəetmədə Yeni Mərhələ" adlı konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, elektron müqavilə sistemindən həm dövlət qurumları, həm də sahibkarlar faydalanırlar: "Bu sistem təhvil-təslim aktlarının normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş müddətdən daha qısa vaxtda hazırlanmasına və proseslərin sürətləndirilməsinə imkan yaradır. Bu, təkcə dövlət qurumları üçün deyil, sahibkarlar və özəl sektor üçün də mühüm üstünlükdür. Məsələn, gələn ildən etibarən təhvil-təslim aktlarının elektronlaşdırılması özəl sektoru da əhatə edəcək. Bu, dövlət qurumu olmayan tərəflərin də prosesə cəlb edilməsi baxımından mühüm addımdır".

    N.Soltanov əlavə edib ki, Maliyyə Nazirliyinin həyata keçirdiyi bu prosesdə özəl sektorun nümayəndələri də iştirak edəcəklər: "Təbii ki, həyata keçirdiyimiz dəyişikliklər sahibkarların indiyədək öyrəşdikləri bütün proseslərin yenidən qurulması demək deyil. Əsas məqsəd mövcud prosesləri sürətləndirmək və məlumatların operativ əldə olunmasını təmin etməkdir. Buna misal olaraq elektron qaimə-faktura sistemini göstərmək olar. Bu sistem ötən ildən etibarən fəaliyyət göstərir və artıq bir çox dövlət qurumlarında fəal istifadə olunur. Elektron qaimə-fakturalar vasitəsilə müvafiq əməliyyatlar həyata keçirilir. Eyni zamanda, özəl sektorun da bu proseslərə cəlb olunması istiqamətində işlər aparılır. Artıq banklar və digər özəl sahibkarlıq subyektləri də bu proseslərdə fəal iştirak edirlər".

    Nurlan Soltanov Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
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