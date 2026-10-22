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    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности

    Промышленность
    • 22 октября, 2026
    • 12:07
    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности

    Совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности для развития перерабатывающих мощностей и совместного производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

    Документ был подписан в рамках рабочего визита азербайджанского министра в Италию с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо.

    По словам Джаббарова, декларация направлена на расширение промышленного партнерства между двумя странами и объединение ресурсного потенциала Азербайджана с технологическим опытом Италии.

    Микаил Джаббаров Адольфо Урсо Азербайджано-итальянские отношения
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    Mikayıl Cabbarov: "İtaliya ilə əməkdaşlıq emal imkanlarının inkişafı üçün yeni imkanlar açır"
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    Azerbaijan, Italy ink document on strategic partnership on critical raw materials
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