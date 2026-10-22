Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности
- 22 октября, 2026
- 12:07
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Совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности для развития перерабатывающих мощностей и совместного производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.
Документ был подписан в рамках рабочего визита азербайджанского министра в Италию с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо.
По словам Джаббарова, декларация направлена на расширение промышленного партнерства между двумя странами и объединение ресурсного потенциала Азербайджана с технологическим опытом Италии.
During our working visit to Italy, together with Antonio Tajani (@Antonio_Tajani), Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy, and Adolfo Urso (@adolfo_urso), Minister of Enterprises and Made in Italy, we signed a Joint Statement on strategic partnership in the field of critical raw materials. The document aims to strengthen #industrial cooperation between our countries by combining #Azerbaijan’s resource potential with #Italy’s #technological expertise. This partnership opens new opportunities for joint initiatives to develop processing capacities and produce high-value-added products. #EconomyAz— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 22, 2026