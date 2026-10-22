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    Mikayıl Cabbarov: "İtaliya ilə əməkdaşlıq emal imkanlarının inkişafı üçün yeni imkanlar açır"

    Sənaye
    • 22 oktyabr, 2026
    • 11:31
    Mikayıl Cabbarov: İtaliya ilə əməkdaşlıq emal imkanlarının inkişafı üçün yeni imkanlar açır

    Azərbaycan ilə İtaliya arasında kritik xammal sahəsində strateji əməkdaşlığa dair Birgə Bəyannamə emal imkanlarının inkişafı və yüksək əlavə dəyərli məhsulların istehsalı üzrə birgə təşəbbüslərə yeni imkanlar açır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında məlumat verib.

    Xatırladaq ki, bu sənəd azərbaycanlı nazirin İtaliyaya işgüzar səfəri çərçivəsində onunla İtaliyanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Antonio Tajani, şirkətlər və "Made in Italy" naziri Adolfo Urso arasında imzalanıb.

    "Sənəd ölkələrimiz arasında sənaye tərəfdaşlığının genişləndirilməsinə, Azərbaycanın resurs potensialı ilə İtaliyanın texnoloji təcrübəsinin birləşdirilməsinə yönəlib", - M.Cabbarov vurğulayıb.

    Mikayıl Cabbarov Antonio Tajani Adolfo Urso İtaliya
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    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности
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    Azerbaijan, Italy ink document on strategic partnership on critical raw materials
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