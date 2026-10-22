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    Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру

    Бизнес
    • 22 октября, 2026
    • 12:05
    Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру

    Торгово-экономическое сотрудничество Турции и Азербайджана располагает значительным потенциалом для роста, при этом нынешние показатели двусторонней торговли и структура товарного обмена нуждаются в существенном расширении.

    Как передает Report, об этом сказал глава Комитета по таможне и логистике TABA-AmCham Мурат Доган в ходе Евразийского саммита по инвестициям и налаживанию деловых контактов, проходящего в Баку.

    Как отметил М. Доган, невзирая на многовековые братские связи и языковую близость, предоставляющие обеим странам значительное конкурентное преимущество, объемы товарооборота по-прежнему не соответствуют имеющимся возможностям.

    "Нам следует добиться большего разнообразия в торговых отношениях. Необходимо наращивать количество товарных позиций и расширять спектр используемых инструментов. Перед нами стоит задача увеличения номенклатуры экспортируемой продукции", - заявил он.

    Глава комитета также обратил особое внимание на ключевую роль логистической инфраструктуры и таможенных процедур в обеспечении стабильных и непрерывных поставок между двумя государствами.

    М. Доган подчеркнул, что формирование транспортно-логистических коридоров в регионе создает дополнительные перспективы для предпринимательского сообщества, давая возможность не только увеличивать прямые двусторонние товарные потоки, но и продвигать продукцию на европейские и американские рынки.

    Мурат Доган Торгово-экономическое сотрудничество Турции и Азербайджана TABA-AmCham
    Murat Doğan: "Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət nomenklaturasını genişləndirmək lazımdır"
    Murat Dogan: Range of goods traded between Türkiye, Azerbaijan needs to be expanded
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