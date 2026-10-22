Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру

Торгово-экономическое сотрудничество Турции и Азербайджана располагает значительным потенциалом для роста, при этом нынешние показатели двусторонней торговли и структура товарного обмена нуждаются в существенном расширении.

Как передает Report, об этом сказал глава Комитета по таможне и логистике TABA-AmCham Мурат Доган в ходе Евразийского саммита по инвестициям и налаживанию деловых контактов, проходящего в Баку.

Как отметил М. Доган, невзирая на многовековые братские связи и языковую близость, предоставляющие обеим странам значительное конкурентное преимущество, объемы товарооборота по-прежнему не соответствуют имеющимся возможностям.

"Нам следует добиться большего разнообразия в торговых отношениях. Необходимо наращивать количество товарных позиций и расширять спектр используемых инструментов. Перед нами стоит задача увеличения номенклатуры экспортируемой продукции", - заявил он.

Глава комитета также обратил особое внимание на ключевую роль логистической инфраструктуры и таможенных процедур в обеспечении стабильных и непрерывных поставок между двумя государствами.

М. Доган подчеркнул, что формирование транспортно-логистических коридоров в регионе создает дополнительные перспективы для предпринимательского сообщества, давая возможность не только увеличивать прямые двусторонние товарные потоки, но и продвигать продукцию на европейские и американские рынки.