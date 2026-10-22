Murat Doğan: "Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət nomenklaturasını genişləndirmək lazımdır"
- 22 oktyabr, 2026
- 12:11
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Türkiyə və Azərbaycanın ticari-iqtisadi əməkdaşlığı böyük artım potensialına malikdir, bununla yanaşı, ikitərəfli ticarətin hazırkı göstəricilərinin və ticarət mübadiləsi strukturunun əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsinə ehtiyac var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TABA-AmCham"ın Gömrük və logistika komitəsinin rəhbəri Murat Doğan Bakıda keçirilən İnvestisiyalar və işgüzar əlaqələrin qurulması üzrə Avrasiya Sammitində bildirib.
O qeyd edib ki, hər iki ölkəyə əhəmiyyətli rəqabət üstünlüyü verən çoxəsrlik qardaşlıq əlaqələrinə və dil yaxınlığına baxmayaraq, ticarət dövriyyəsinin həcmi hələ də mövcud imkanlara uyğun gəlmir: "Biz ticarət əlaqələrində daha böyük müxtəlifliyə nail olmalıyıq. Əmtəə mövqelərinin sayını artırmaq və istifadə olunan alətlərin spektrini genişləndirmək lazımdır. Qarşımızda ixrac olunan məhsulların nomenklaturasının artırılması vəzifəsi durur".
Komitə sədri həmçinin iki dövlət arasında sabit və fasiləsiz tədarüklərin təmin edilməsində logistika infrastrukturunun və gömrük prosedurlarının həlledici roluna xüsusi diqqət yetirib.
M.Doğan vurğulayıb ki, regionda nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin formalaşdırılması sahibkarlıq cəmiyyəti üçün əlavə perspektivlər yaradır, təkcə birbaşa ikitərəfli mal axınlarını artırmağa deyil, həm də məhsulları Avropa və ABŞ bazarlarına çıxarmağa imkan verir.