ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторинг

Для усиления информационной безопасности в платежных системах и своевременного выявления возможных рисков необходимо осуществлять онлайн-мониторинг в режиме 24/7.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Афган Аббасов на конференции "Экосистема цифровых финансов: новый этап в управлении".

По его словам, с ростом использования безналичных платежей объем и охват операций в этой сфере расширяются как в стране, так и в мире. Это касается как расчетов между организациями, так и повседневных платежей граждан.

Аббасов отметил, что ЦБА в рамках надзора на финансовых рынках установил соответствующие требования по информационной безопасности, и их соблюдение на минимальном уровне должно быть одним из приоритетов финансового сектора. Участники платежных систем должны применять предупредительные и проверочные механизмы по операциям, постоянно их совершенствовать и проводить регулярный мониторинг.

"Если раньше эти процессы, например, осуществлялись в офлайн-режиме, то теперь очень важно проводить мониторинг онлайн и в режиме 24/7. В соответствующей инструкции определены конкретные требования на этот счет. Обеспечение этих требований на минимальном уровне должно считаться приоритетом для участников сектора", - добавил он.