Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP

Проектные работы по "Маршрут Трампа" (TRIPP) начнутся сегодня.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании правительства.

По его словам, эскизы основных инфраструктур маршрута TRIPP (автотрасса, железная дорога, линии электропередачи) в недалеком будущем будут вынесены на общественное обсуждение, после чего начнутся более детальные проектные работы.

По этим трем направлениям можно начать проектные работы, не ожидая окончательного формирования TRIPP Development Company (армяно-американское предприятие, которое будет управлять этими инфраструктурами). "Затем компании передадут все наработки", - пояснил вице-премьер.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что проект TRIPP переходит к этапу практической реализации.

По его словам, Армения и США находятся на завершающем этапе согласования вопроса об учреждении компании.

Отметим, что вчера Григорян вместе с министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном и другими официальными лицами посетили Сюникскую область для обсуждения ряда организационных вопросов, связанных с началом проектных работ с расположением будущих инфраструктур (на данном этапе речь идет о железной дороге, автодороге и линиях электропередачи) TRIPP на объекте, и определения дальнейших шагов.