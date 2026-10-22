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    Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 12:01
    Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP

    Проектные работы по "Маршрут Трампа" (TRIPP) начнутся сегодня.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании правительства.

    По его словам, эскизы основных инфраструктур маршрута TRIPP (автотрасса, железная дорога, линии электропередачи) в недалеком будущем будут вынесены на общественное обсуждение, после чего начнутся более детальные проектные работы.

    По этим трем направлениям можно начать проектные работы, не ожидая окончательного формирования TRIPP Development Company (армяно-американское предприятие, которое будет управлять этими инфраструктурами). "Затем компании передадут все наработки", - пояснил вице-премьер.

    Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что проект TRIPP переходит к этапу практической реализации.

    По его словам, Армения и США находятся на завершающем этапе согласования вопроса об учреждении компании.

    Отметим, что вчера Григорян вместе с министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном и другими официальными лицами посетили Сюникскую область для обсуждения ряда организационных вопросов, связанных с началом проектных работ с расположением будущих инфраструктур (на данном этапе речь идет о железной дороге, автодороге и линиях электропередачи) TRIPP на объекте, и определения дальнейших шагов.

    Никол Пашинян Мгер Григорян Маршрут Трампа (TRIPP)
    Bu gün TRIPP-in layihələndirilməsi işlərinə başlanılacaq
    44 filmi
    44 filmi

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