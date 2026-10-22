Bu gün TRIPP-in layihələndirilməsi işlərinə başlanılacaq
İnfrastruktur
- 22 oktyabr, 2026
- 12:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsinin layihələndirilməsi işlərinə bu gün başlanılacaq.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş nazirinin müavini Mher Qriqoryan hökumətin iclasında bildirib.
"Eskiz layihələrini müzakirəyə təqdim edəcəyik, bundan sonra bilavasitə layihələndirmə işlərinə başlanılacaq", - o qeyd edib.
Baş nazir Nikol Paşinyan öz növbəsində bildirib ki, TRIPP layihəsi praktiki icra mərhələsinə keçir.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan və ABŞ şirkətin təsis edilməsi məsələsinin razılaşdırılmasının yekun mərhələsindədir.
Son xəbərlər
13:48
Ağdam, Ağdərə və Tərtərdə bəzi minalanmış sahələrin koordinatları müəyyənləşibDaxili siyasət
13:47
Famil Xəlilov: "U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır"Futbol
13:41
Rusiya XİN: Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşü məsələsi üzərində iş aparılırDigər ölkələr
13:33
Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyibRegion
13:31
Foto
Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıbDaxili siyasət
13:29
Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edibDigər ölkələr
13:29
Mərt Ünsal: "Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı böyük perspektivə malikdir"Biznes
13:28
Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına 75 yerli və 6 əcnəbi hakim təyinat alıbFutbol
13:22
Belçikada həmkarlar ittifaqları irimiqyaslı etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırRegion