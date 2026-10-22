İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Bu gün TRIPP-in layihələndirilməsi işlərinə başlanılacaq

    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:05
    Bu gün TRIPP-in layihələndirilməsi işlərinə başlanılacaq

    "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsinin layihələndirilməsi işlərinə bu gün başlanılacaq.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş nazirinin müavini Mher Qriqoryan hökumətin iclasında bildirib.

    "Eskiz layihələrini müzakirəyə təqdim edəcəyik, bundan sonra bilavasitə layihələndirmə işlərinə başlanılacaq", - o qeyd edib.

    Baş nazir Nikol Paşinyan öz növbəsində bildirib ki, TRIPP layihəsi praktiki icra mərhələsinə keçir.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistan və ABŞ şirkətin təsis edilməsi məsələsinin razılaşdırılmasının yekun mərhələsindədir.

    Nikol Paşinyan Tramp Marşrutu (TRIPP) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
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