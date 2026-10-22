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    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 12:09
    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки

    Главы министерств иностранных дел семи стран R4 и Евротройки (Е3) проведут встречу в Стамбуле в пятницу для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и путей снижения региональной напряженности.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа.

    В группу R4 входят Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и Египет, а в E3 - Великобритания, Франция и Германия.

    Согласно информации, это первая встреча подобного формата, что свидетельствует о заинтересованности региональных и европейских держав в обеспечении безопасности региона.

    Ожидается, что стороны обсудят снижение напряженности между США и Ираном, угрозы со стороны хуситов, обеспечение безопасности судоходства в Красном море и предотвращение дальнейшего распространения конфликтов в регионе.

    Встреча пройдет на фоне укрепления оборонного сотрудничества между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.

    Напомним, что 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение о коллективной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников договора.

    Консультативный четырехсторонний формат R4 (Regional Four), объединяющий Турцию, Пакистан, Египет и Саудовскую Аравию, был создан в марте 2026 года.

    Эскалация на Ближнем Востоке Евротройка Пакистан Турция Саудовская Аравия
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