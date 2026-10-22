В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки

Главы министерств иностранных дел семи стран R4 и Евротройки (Е3) проведут встречу в Стамбуле в пятницу для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и путей снижения региональной напряженности.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа.

В группу R4 входят Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и Египет, а в E3 - Великобритания, Франция и Германия.

Согласно информации, это первая встреча подобного формата, что свидетельствует о заинтересованности региональных и европейских держав в обеспечении безопасности региона.

Ожидается, что стороны обсудят снижение напряженности между США и Ираном, угрозы со стороны хуситов, обеспечение безопасности судоходства в Красном море и предотвращение дальнейшего распространения конфликтов в регионе.

Встреча пройдет на фоне укрепления оборонного сотрудничества между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.

Напомним, что 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение о коллективной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников договора.

Консультативный четырехсторонний формат R4 (Regional Four), объединяющий Турцию, Пакистан, Египет и Саудовскую Аравию, был создан в марте 2026 года.