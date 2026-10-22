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    İstanbulda 7 ölkənin XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılması yollarını müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:24
    İstanbulda 7 ölkənin XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılması yollarını müzakirə edəcəklər

    R4 və "Avropa üçlüyü"nün (E3) ölkələrinin xarici işlər nazirləri sabah İstanbulda Yaxın Şərqdəki vəziyyəti və regional gərginliyin azaldılması yollarını müzakirə etmək üçün görüş keçirəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media məlumat yayıb.

    R4 qrupuna Pakistan, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Misir, E3-ə isə Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya daxildir.

    Məlumata görə, bu, bu formatda keçirilən ilk görüşdür və regionun təhlükəsizliyinin təmin olunmasında regional və Avropa güclərinin maraqlı olduğunu göstərir.

    Tərəflərin ABŞ və İran arasında gərginliyin azaldılmasını, husilərin təhdidlərini, Qırmızı dənizdə gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini və regionda münaqişələrin daha da yayılmasının qarşısının alınmasını müzakirə edəcəyi gözlənilir.

    Görüş Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın güclənməsi fonunda keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, avqustun 7-də Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan kollektiv müdafiə haqqında Məkkə sazişini imzalayıblar, bu sazişə əsasən üç ölkədən birinə edilən silahlı hücum müqavilənin bütün iştirakçılarına hücum kimi qiymətləndiriləcək.

    Türkiyə, Pakistan, Misir və Səudiyyə Ərəbistanını birləşdirən məsləhətçi dördtərəfli R4 (Regional Four) formatı 2026-cı ilin mart ayında yaradılıb.

    Avropa üçlüyü Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки
    44 filmi
    44 filmi

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