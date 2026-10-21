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    Томас Штели: Деятельность ООН сохраняет особую значимость в период серьезных испытаний

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 19:56
    Томас Штели: Деятельность ООН сохраняет особую значимость в период серьезных испытаний

    Деятельность ООН сохраняет особую значимость в период, когда принципы мира, прав человека и международного сотрудничества подвергаются серьезным испытаниям.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штели на мероприятии по случаю Дня ООН в Баку.

    "День Организации Объединенных Наций дает нам возможность вспомнить принципы, на которых была основана эта организация: мир, права человека и международное сотрудничество. В период, когда эти принципы подвергаются серьезным испытаниям, деятельность ООН сохраняет особую значимость. Диалог между странами не всегда дается легко, однако ему нет альтернативы", - отметил посол.

    Говоря о праздновании Дня ООН в Баку, которое сопровождалось концертом, Штели подчеркнул богатство музыкального наследия Азербайджана.

    "Азербайджан обладает богатым музыкальным наследием, поэтому музыка - прекрасный способ отметить этот праздник. Она также напоминает нам о том, какую роль культура может играть в объединении людей с разным жизненным опытом и культурными традициями", - добавил дипломат.

    Томас Штели Глобальные вызовы Организация Объединённых Наций (ООН)
    Tomas Şteli: Ciddi sınaqlarla üzləşdiyimiz dövrdə BMT-nin fəaliyyəti əhəmiyyətini qoruyur
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