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    Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 19:33
    Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН

    Азербайджан гордится тем, что является активным и ответственным членом ООН, рассматривая организацию как один из краеугольных камней многосторонней дипломатии.

    Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев заявил на мероприятии по случаю Дня ООН в Баку.

    Замминистра выразил признательность Офису Постоянного координатора ООН в Азербайджане за постоянные усилия, плодотворное сотрудничество и неизменную приверженность укреплению партнерства и достижению общих целей.

    По его словам, Азербайджан продолжает следовать глобальной повестке ООН, в том числе содействовать достижению Целей устойчивого развития, развитию цифровых инноваций, расширению прав и возможностей женщин и молодежи, а также участвовать в гуманитарной деятельности, включая разминирование.

    "Азербайджан всегда исходил из убеждения, что подлинный прогресс основывается на диалоге, толерантности и человеческих связях. Продвижение межкультурного и межконфессионального диалога для нас - не просто направление внешней политики, а образ жизни, глубоко укоренившийся в нашей культуре. Именно этот дух единства и общей человечности мы и отмечаем сегодня вечером", - сказал Рафиев.

    Ялчын Рафиев Организация Объединённых Наций (ООН)
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan BMT-nin fəal və məsuliyyətli üzvü kimi öz rolundan qürur duyur
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