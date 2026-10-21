Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН
- 21 октября, 2026
- 19:33
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Азербайджан гордится тем, что является активным и ответственным членом ООН, рассматривая организацию как один из краеугольных камней многосторонней дипломатии.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев заявил на мероприятии по случаю Дня ООН в Баку.
Замминистра выразил признательность Офису Постоянного координатора ООН в Азербайджане за постоянные усилия, плодотворное сотрудничество и неизменную приверженность укреплению партнерства и достижению общих целей.
По его словам, Азербайджан продолжает следовать глобальной повестке ООН, в том числе содействовать достижению Целей устойчивого развития, развитию цифровых инноваций, расширению прав и возможностей женщин и молодежи, а также участвовать в гуманитарной деятельности, включая разминирование.
"Азербайджан всегда исходил из убеждения, что подлинный прогресс основывается на диалоге, толерантности и человеческих связях. Продвижение межкультурного и межконфессионального диалога для нас - не просто направление внешней политики, а образ жизни, глубоко укоренившийся в нашей культуре. Именно этот дух единства и общей человечности мы и отмечаем сегодня вечером", - сказал Рафиев.