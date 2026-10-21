Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджан представлен на международной конференции OGT-2026 в Ашхабаде

    Энергетика
    • 21 октября, 2026
    • 19:18
    Азербайджан представлен на международной конференции OGT-2026 в Ашхабаде

    Сегодня делегация Азербайджана приняла участие в международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана – 2026" (OGT-2026), проходящей в Ашхабаде.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

    Азербайджан на мероприятии представила делегация во главе с заместителем министра энергетики Кямалом Аббасовым. В ее состав также вошли посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов и представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Baku Steel Company.

    В рамках конференции Кямал Аббасов выступил с речью, затронув актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Кроме того, азербайджанская делегация ознакомилась с выставкой и посетила стенд SOCAR, выступающей главным спонсором международной конференции OGT-2026.

    Азербайджан представлен на международной конференции OGT-2026 в Ашхабаде
    Азербайджан представлен на международной конференции OGT-2026 в Ашхабаде
    Азербайджан представлен на международной конференции OGT-2026 в Ашхабаде

    Кямал Аббасов Энергосотрудничество Азербайджано-туркменистанские отношения
    Фото
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkmənistanda keçirilən OGT 2026 sərgisində iştirak edib
    Фото
    Azerbaijan takes part in OGT-2026 energy conference in Ashgabat
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    20:08
    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
    Внешняя политика
    20:04
    В Германии и Бельгии отключили сайты из-за уязвимостей PHP
    Другие страны
    19:56
    Томас Штели: Деятельность ООН сохраняет особую значимость в период серьезных испытаний
    Внешняя политика
    19:43
    Шлапаченко: Азербайджан всегда выступает в поддержку многосторонности, являясь ценным партнером ООН
    Другие
    19:34
    Мекканское соглашение направлено в парламент Турции для обсуждения
    В регионе
    19:33
    Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН
    Внешняя политика
    19:30
    SOCAR Turkiye привлекла $1,6 млрд от международных банков для рефинансирования кредитов
    Энергетика
    19:27
    Фото
    Лейла Алиева заявила о важности глобального сотрудничества в борьбе с онкозаболеваниями у детей
    Внешняя политика
    19:25
    В Афинах при взрыве у жилого дома пострадали четыре человека
    Другие страны
    Лента новостей