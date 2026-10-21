Азербайджан представлен на международной конференции OGT-2026 в Ашхабаде

Сегодня делегация Азербайджана приняла участие в международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана – 2026" (OGT-2026), проходящей в Ашхабаде.

Как сообщает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

Азербайджан на мероприятии представила делегация во главе с заместителем министра энергетики Кямалом Аббасовым. В ее состав также вошли посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов и представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Baku Steel Company.

В рамках конференции Кямал Аббасов выступил с речью, затронув актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

Кроме того, азербайджанская делегация ознакомилась с выставкой и посетила стенд SOCAR, выступающей главным спонсором международной конференции OGT-2026.