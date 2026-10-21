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    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkmənistanda keçirilən OGT 2026 sərgisində iştirak edib

    Energetika
    • 21 oktyabr, 2026
    • 18:52
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkmənistanda keçirilən OGT 2026 sərgisində iştirak edib

    Bu gün Azərbaycan nümayəndə heyəti Aşqabadda keçirilən "Türkmənistanın Neft və Qazı – 2026" (OGT-2026) adlı beynəlxalq konfrans və sərgidə iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Türkmənistandakı Səfirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müxtəlif ölkələrdən dövlət rəsmilərinin, beynəlxalq enerji şirkətlərinin nümayəndələrinin və ekspertlərin qatıldığı tədbirdə Azərbaycan energetika nazirinin müavini Kamal Abbasovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov, eləcə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "Baku Steel Company" şirkətlərinin nümayəndələri ölkəmizi təmsil ediblər.

    Konfrans çərçivəsində nazir müavini K.Abbasov çıxış edərək enerji sahəsində əməkdaşlığın aktual məsələlərinə toxunub.

    Eyni zamanda, Azərbaycan nümayəndə heyəti sərgi ilə tanış olub, həmçinin "OGT-2026" beynəlxalq konfransında baş sponsor kimi çıxış edən SOCAR-ın stendini ziyarət edib.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkmənistanda keçirilən OGT 2026 sərgisində iştirak edib
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkmənistanda keçirilən OGT 2026 sərgisində iştirak edib
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkmənistanda keçirilən OGT 2026 sərgisində iştirak edib
    Foto
    Азербайджан представлен на международной конференции OGT-2026 в Ашхабаде
    Foto
    Azerbaijan takes part in OGT-2026 energy conference in Ashgabat
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