Джевдет Йылмаз заявил о значительном прогрессе в мирном процессе между Баку и Ереваном

Турция поддерживает усилия по обеспечению мира на Южном Кавказе, Баку и Ереван достигли значительного прогресса в этом направлении.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом журналистам заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Можно сказать, что до оформления мира между двумя странами (Азербайджаном и Арменией - ред.) осталось совсем немного. После этого Южный Кавказ, обладающий высоким стратегическим значением, начнет играть иную роль как на региональном, так и на глобальном уровне. В частности, развитие Среднего коридора и открытие Зангезурского коридора будут способствовать росту транзитных перевозок. В целом установление баланса в регионе обеспечит как повышение безопасности, так и рост благосостояния", - отметил Йылмаз.