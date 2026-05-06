Джевдет Йылмаз заявил о значительном прогрессе в мирном процессе между Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 06 мая, 2026
- 13:10
Турция поддерживает усилия по обеспечению мира на Южном Кавказе, Баку и Ереван достигли значительного прогресса в этом направлении.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом журналистам заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
"Можно сказать, что до оформления мира между двумя странами (Азербайджаном и Арменией - ред.) осталось совсем немного. После этого Южный Кавказ, обладающий высоким стратегическим значением, начнет играть иную роль как на региональном, так и на глобальном уровне. В частности, развитие Среднего коридора и открытие Зангезурского коридора будут способствовать росту транзитных перевозок. В целом установление баланса в регионе обеспечит как повышение безопасности, так и рост благосостояния", - отметил Йылмаз.
