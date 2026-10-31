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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 11:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Кредитный портфель

    банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    кредитного портфеля

    банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    7 183,710

    15,1%

    2

    Kapital Bank

    5 654,940

    17,7%

    3

    PASHA Bank

    3 883,762

    19,2%

    4

    Xalq Bank

    1 869,780

    5,2%

    5

    Bank Respublika

    1 744,492

    11,4%

    6

    Unibank

    1 491,661

    21,9%

    7

    Access Bank

    1 360,197

    9,7%

    8

    Yelo Bank

    1 117,247

    8,3%

    9

    Bank of Baku

    1 116,224

    37,6%

    10

    Rabitabank

    993,121

    7,7%

    11

    Azer-Turk Bank

    928,399

    20,5%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    924,568

    29,1%

    13

    Turan Bank

    639,132

    -4,6%

    14

    Express Bank

    580,668

    12,1%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    532,555

    31,5%

    16

    Premium Bank

    487,622

    4,0%

    17

    AFB Bank

    399,671

    82,5%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    389,309

    31,3%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    270,933

    29,3%

    20

    Bank Eurasia

    127,780

    6,3%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    2,793

    25,4%
    Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
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