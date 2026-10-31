Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2026)
- 31 октября, 2026
- 11:20
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Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля на 1 октября 2026 года:
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№
|
Банки
|
Кредитный портфель
банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
кредитного портфеля
банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
7 183,710
|
15,1%
|
2
|
Kapital Bank
|
5 654,940
|
17,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
3 883,762
|
19,2%
|
4
|
Xalq Bank
|
1 869,780
|
5,2%
|
5
|
Bank Respublika
|
1 744,492
|
11,4%
|
6
|
Unibank
|
1 491,661
|
21,9%
|
7
|
Access Bank
|
1 360,197
|
9,7%
|
8
|
Yelo Bank
|
1 117,247
|
8,3%
|
9
|
Bank of Baku
|
1 116,224
|
37,6%
|
10
|
Rabitabank
|
993,121
|
7,7%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
928,399
|
20,5%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
924,568
|
29,1%
|
13
|
Turan Bank
|
639,132
|
-4,6%
|
14
|
Express Bank
|
580,668
|
12,1%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
532,555
|
31,5%
|
16
|
Premium Bank
|
487,622
|
4,0%
|
17
|
AFB Bank
|
399,671
|
82,5%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
389,309
|
31,3%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
270,933
|
29,3%
|
20
|
Bank Eurasia
|
127,780
|
6,3%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
2,793
|
25,4%