Азербайджан увеличил производство извести на 77%

В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено 29,9 тыс. тонн извести.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 октября текущего года в стране имелось 8,5 тыс. тонн запасов готовой продукции.

При этом в 2025 году в Азербайджане было произведено 21,6 тыс. тонн извести, что на 47% меньше по сравнению с 2024 годом.