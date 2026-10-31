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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджан увеличил производство извести на 77%

    Промышленность
    • 31 октября, 2026
    • 11:14
    Азербайджан увеличил производство извести на 77%

    В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено 29,9 тыс. тонн извести.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На 1 октября текущего года в стране имелось 8,5 тыс. тонн запасов готовой продукции.

    При этом в 2025 году в Азербайджане было произведено 21,6 тыс. тонн извести, что на 47% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Государственный комитет статистики Отечественное производство
    Azərbaycan əhəng istehsalını 77 % artırıb
    Azerbaijan increases lime production 77%
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