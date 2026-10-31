Азербайджан увеличил производство извести на 77%
Промышленность
- 31 октября, 2026
- 11:14
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В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено 29,9 тыс. тонн извести.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 1 октября текущего года в стране имелось 8,5 тыс. тонн запасов готовой продукции.
При этом в 2025 году в Азербайджане было произведено 21,6 тыс. тонн извести, что на 47% меньше по сравнению с 2024 годом.
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