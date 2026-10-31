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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan əhəng istehsalını 77 % artırıb

    Sənaye
    • 31 oktyabr, 2026
    • 11:08
    Azərbaycan əhəng istehsalını 77 % artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 29,9 min ton əhəng istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 77 % çoxdur.

    Bu il oktyabrın 1-nə, ölkədə 8,5 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 21,6 min ton əhəng istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 47 % azdır.

    Əhəng istehsalı Dövlət Statistika Komitəsi Hazır məhsul ehtiyatı
    Азербайджан увеличил производство извести на 77%
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