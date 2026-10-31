В Губадлы строится первая в истории района гидроэлектростанция

В Губадлинском районе на реке Бергюшад продолжается строительство гидроэлектростанции "Эйвазлы" мощностью 5,3 МВт.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", это первый объект гидроэнергетики в истории Губадлинского района.

Для устойчивой подачи воды на реке сооружен головной водозабор, отвечающий экологическим нормам, а в условиях сложного рельефа проложена деривационная труба протяженностью 5,3 км, ведется монтаж генераторов и распределительных устройств напряжением 10 и 35 кВ. Работы на объекте планируется завершить в ближайшее время.

Интеграция ГЭС в единую энергосистему страны будет осуществляться через 110-киловольтную подстанцию "Губадлы", введенную в эксплуатацию в 2021 году.

С вводом в эксплуатацию новой ГЭС Губадлинский район войдет в число районов, производящих зеленую гидроэнергию на освобожденных территориях. По прогнозам, станция будет ежегодно вырабатывать 15,6 млн кВт·ч "зеленой" электроэнергии, что позволит экономить 3,5 млн кубометров природного газа и предотвращать выброс в атмосферу 6,4 тыс. тонн углекислого газа.