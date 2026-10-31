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    В Губадлы строится первая в истории района гидроэлектростанция

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2026
    • 11:07
    В Губадлы строится первая в истории района гидроэлектростанция

    В Губадлинском районе на реке Бергюшад продолжается строительство гидроэлектростанции "Эйвазлы" мощностью 5,3 МВт.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", это первый объект гидроэнергетики в истории Губадлинского района.

    Для устойчивой подачи воды на реке сооружен головной водозабор, отвечающий экологическим нормам, а в условиях сложного рельефа проложена деривационная труба протяженностью 5,3 км, ведется монтаж генераторов и распределительных устройств напряжением 10 и 35 кВ. Работы на объекте планируется завершить в ближайшее время.

    Интеграция ГЭС в единую энергосистему страны будет осуществляться через 110-киловольтную подстанцию "Губадлы", введенную в эксплуатацию в 2021 году.

    С вводом в эксплуатацию новой ГЭС Губадлинский район войдет в число районов, производящих зеленую гидроэнергию на освобожденных территориях. По прогнозам, станция будет ежегодно вырабатывать 15,6 млн кВт·ч "зеленой" электроэнергии, что позволит экономить 3,5 млн кубометров природного газа и предотвращать выброс в атмосферу 6,4 тыс. тонн углекислого газа.

    В Губадлы строится первая в истории района гидроэлектростанция
    В Губадлы строится первая в истории района гидроэлектростанция

    ОАО Азерэнержи Зеленая энергетика Губадлы
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    Qubadlıda ilk su elektrik stansiyası tikilir
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