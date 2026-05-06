Türkiyənin vitse-prezidenti: Azərbaycanla Ermənistan sülhün təmini istiqamətində ciddi irəliləyiş əldə edib
Xarici siyasət
- 06 may, 2026
- 12:56
Türkiyə Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasının tərəfdarıdır. Artıq Azərbaycan və Ermənistan bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş əldə ediblər.
"Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Biz artıq iki ölkə arasında sülhə çox az qaldığını deyə bilərik. Cənubi Qafqaz sülhün bərqərar olması ilə strateji əhəmiyyəti çox yüksək olan bir bölgə kimi regional və qlobal səviyyədə fərqli rol oynayacaq. Xüsusilə Orta Dəhlizin inkişafı, Zəngəzur dəhlizinin açılması tranzitin inkafına gətirib çıxaracaq. Ümumilikdə, regionda balansın yaranması və bütün bunlarla bərabər həm daha çox təhlükəsizlik, həm də daha çox rifah olacaq", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
16:06
"Bakı Fond Birjası"nın yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minibMaliyyə
16:05
Maqsud Adıgözəlov: "Azərbaycan Basketbol Liqasında zirvədəki yerimizi qoruduğumuz üçün sevincliyik"Komanda
16:03
Foto
Qazla işləyən qurğu və avadanlıqların təhlükəsizliyi üzrə Texniki Reqlament təsdiqlənibEnergetika
16:02
Tramp Hörmüz boğazının açılması şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
16:00
Foto
Xocavənd şəhəri və Qırmızı Bazar qəsəbə sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə maarifləndirilibDaxili siyasət
15:48
Foto
Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilibMədəniyyət siyasəti
15:45
Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənibİKT
15:44
Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalıMaliyyə
15:44