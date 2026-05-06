Джевдет Йылмаз: Сожжение турецкого флага в Армении вызывает обеспокоенность

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прокомментировал сожжение 23 апреля турецкого флага в Армении.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, в заявлении журналистам вице-президент отметил, что произошедшее вызывает обеспокоенность.

"Некоторое время назад (4 мая - ред.) я находился в Ереване и постоянно затрагивал этот вопрос в ходе обсуждений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как вы знаете, отнесся к этому (сожжению флага Турции - ред.) негативно. Президент Армении также назвал этот инцидент неприемлемым. В Армении были как те, кто осудил произошедшее, так и те, кто этому радовался", - сказал Йылмаз.

Напомним, что 23 апреля в Ереване во время "факельного шествия" был сожжен флаг Турции. Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с резким осуждением этого инцидента.