Исследование: В Узбекистане Telegram - главный источник новостей, телевидение лидирует по доверию

Telegram-каналы указаны как наиболее популярные источники новостей в Узбекистане, тогда как телевидение сохраняет лидирующие позиции по уровню общественного доверия.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом свидетельствует результаты национального исследования медиапотребления.

Исследование проведено совместно Фондом поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана, Делегацией Европейского союза в стране, Центром производства контента для СМИ при администрации президента Узбекистана и Республиканским центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр".

Согласно результатам опроса, Telegram-каналы используют для получения новостей 51,6% респондентов, телевидение - 44,6%, социальные сети - 41,6%.

При этом телевидение остается наиболее заслуживающим доверия источником информации: ему доверяют 44,3% опрошенных, Telegram-каналам - 11,3%, новостным сайтам - 7,4%.

Опрос проводился с 8 по 19 сентября методом личных интервью по месту жительства. В нем приняли участие 1 411 человек старше 18 лет из всех 14 регионов Узбекистана.

Исследование также выявило возрастные различия в медиапотреблении: молодежь в возрасте 18–24 лет преимущественно получает информацию через Telegram и социальные сети, тогда как среди респондентов старше 55 лет сохраняется высокая популярность телевидения.

Наиболее актуальной проблемой современной медиасферы 46,6% участников назвали распространение фейковых новостей.

Кроме того, респонденты выразили запрос на более глубокую аналитическую журналистику и объективное освещение различных точек зрения.

Второй этап проекта предусматривает проведение тренингов для журналистов, сотрудников пресс-служб и блогеров в шести регионах Узбекистана.