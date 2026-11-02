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    Нидерланды объявили рекордную награду в 2 млн евро за информацию о наркобароне

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 14:57
    Нидерланды объявили рекордную награду в 2 млн евро за информацию о наркобароне

    Прокуратура Нидерландов объявила рекордное вознаграждение в размере 2 млн евро за информацию, которая приведет к задержанию осужденного наркобарона Йоса Лейдеккерса, одного из самых разыскиваемых преступников Европы.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру страны.

    По данным ведомства, Лейдеккерс последние несколько лет проживает в Сьерра-Леоне. Нидерланды потребовали его экстрадиции, однако власти этой страны отказались сотрудничать. Как отмечает Reuters, это побудило Европейский союз (ЕС) сократить часть помощи Сьерра-Леоне.

    Вознаграждение стало крупнейшим из когда-либо объявленных властями Нидерландов. Его может получить любой человек, предоставивший решающую информацию для задержания Лейдеккерса.

    Прокуратура называет его одним из ключевых участников международной торговли кокаином. В Нидерландах он известен под прозвищем "Толстяк Йос", а в Сьерра-Леоне, по данным полиции, использует имя Омар Шериф.

    В прошлом году суд Нидерландов заочно приговорил 35-летнего Лейдеккерса к 24 годам лишения свободы за контрабанду более 7 тонн кокаина. В Бельгии он приговорен к 79 годам заключения.

    По оценкам нидерландских властей, Лейдеккерс заработал на контрабанде кокаина десятки миллионов евро. Его также подозревают в отмывании денег и применениb особо жестокого насилия. В Нидерландах в отношении него продолжается расследование по нескольким делам.

    Европейский союз (ЕС) Наркоторговля
    Netherlands offers record €2 million reward for information leading to drug lord's arrest
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