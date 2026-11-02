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    SOCAR выплатил инвесторам последние проценты по облигациям на $100 млн

    Финансы
    • 02 ноября, 2026
    • 15:13
    SOCAR выплатил инвесторам последние проценты по облигациям на $100 млн

    Истек срок обращения пятилетних облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), выпущенных 1 ноября 2021 года на общую сумму $100 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, сегодня по ним произведена 20-я, последняя выплата процентов. На счета инвесторов перечислено $1 млн 125 тыс.

    Таким образом, за пять лет держателям этих облигаций выплачено в общей сложности $22,5 млн процентов. Кроме того, в связи с истечением срока обращения инвесторам полностью возвращен вложенный капитал в размере $100 млн.

    Годовая доходность облигаций составляла 4,5%, проценты выплачивались ежеквартально.

    На этапе первичного размещения спрос на облигации достиг $380,413 млн, что примерно в 3,8 раза превысило объем выпуска.

    На вторичном рынке объем сделок с этими ценными бумагами составил $85,4 млн. Всего было заключено 2 025 сделок. Кроме того, проведено 24 сделки репо на общую сумму $1,9 млн.

    В настоящее время облигации SOCAR занимают 25% рынка корпоративных облигаций Азербайджана. В 2016, 2021 и 2025 годах компания осуществила три выпуска облигаций на общую сумму $400 млн.

    Совокупный оборот вторичного рынка облигаций SOCAR превысил $360 млн, а общее число зарегистрированных сделок - 6 000.

    С учетом последней выплаты общая сумма процентов, перечисленных инвесторам по всем выпускам облигаций SOCAR, достигла $65,5 млн.

    При этом "зеленые" облигации SOCAR останутся в обращении до 2030 года. Приобрести их можно в центрах ASAN xidmət № 1 и № 5, а также через официально действующие в Азербайджане инвестиционные компании.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) ASAN Xidmət Гособлигации Зеленые облигации
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