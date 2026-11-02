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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Ван И призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 14:54
    Ван И призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу

    Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует сосредоточиться на политическом урегулировании, а не вновь прибегать к оружию.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери в Пекине.

    По словам главы китайского МИД, диалог и переговоры являются путем урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Он также подтвердил поддержку Ирана в защите его суверенитета и безопасности.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом заявил, что Ближний Восток и регион Персидского залива не должны становиться ареной соперничества великих держав.

    В совместном заявлении по итогам встречи Оман выразил поддержку китайским мирным предложениям по Ближнему Востоку и надежду на "более значительную роль" Пекина в достижении прочной стабильности в регионе.

    Reuters отмечает, что Китай стремится расширить свою дипломатическую роль на Ближнем Востоке. Пекин также объявил, что его специальный посланник по региону в ноябре посетит Иран, Оман и Саудовскую Аравию.

    Ван И Али Багери Китайская Народная Республика (КНР) Эскалация на Ближнем Востоке
    Van Yi Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini dialoqa çağırıb
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