Ван И призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу

Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует сосредоточиться на политическом урегулировании, а не вновь прибегать к оружию.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери в Пекине.

По словам главы китайского МИД, диалог и переговоры являются путем урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Он также подтвердил поддержку Ирана в защите его суверенитета и безопасности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом заявил, что Ближний Восток и регион Персидского залива не должны становиться ареной соперничества великих держав.

В совместном заявлении по итогам встречи Оман выразил поддержку китайским мирным предложениям по Ближнему Востоку и надежду на "более значительную роль" Пекина в достижении прочной стабильности в регионе.

Reuters отмечает, что Китай стремится расширить свою дипломатическую роль на Ближнем Востоке. Пекин также объявил, что его специальный посланник по региону в ноябре посетит Иран, Оман и Саудовскую Аравию.