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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    SOCAR в III квартале добыл 1,7 млрд кубометров природного газа

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 15:26
    SOCAR в III квартале добыл 1,7 млрд кубометров природного газа

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в июле-сентябре 2026 года добыла 1 млрд 696,518 млн куб. природного газа на месторождениях, эксплуатируемых ею самостоятельно или в качестве основного долевого участника.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании по показателям бурения, добычи, переработки и экспорта за III квартал 2026 года.

    Объем добычи SOCAR оказался на 248,214 млн кубометров (12,8%) ниже показателя за аналогичный период 2025 года, когда было добыто 1 млрд 944,732 млн кубометров.

    В целом по Азербайджану добыча природного газа за III квартал составила 12 млрд 473,123 млн кубометров, что на 469,892 млн кубометров (3,6%) меньше, чем годом ранее (12 млрд 943,015 млн кубометров).

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Добыча газа
    SOCAR III rübdə hasil etdiyi qazın həcmini açıqlayıb
    SOCAR's natural gas output falls 12.8% in third quarter
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