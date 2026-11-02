SOCAR в III квартале добыл 1,7 млрд кубометров природного газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в июле-сентябре 2026 года добыла 1 млрд 696,518 млн куб. природного газа на месторождениях, эксплуатируемых ею самостоятельно или в качестве основного долевого участника.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании по показателям бурения, добычи, переработки и экспорта за III квартал 2026 года.

Объем добычи SOCAR оказался на 248,214 млн кубометров (12,8%) ниже показателя за аналогичный период 2025 года, когда было добыто 1 млрд 944,732 млн кубометров.

В целом по Азербайджану добыча природного газа за III квартал составила 12 млрд 473,123 млн кубометров, что на 469,892 млн кубометров (3,6%) меньше, чем годом ранее (12 млрд 943,015 млн кубометров).