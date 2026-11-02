İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    SOCAR III rübdə hasil etdiyi qazın həcmini açıqlayıb

    Energetika
    • 02 noyabr, 2026
    • 14:50
    SOCAR III rübdə hasil etdiyi qazın həcmini açıqlayıb

    Bu ilin iyul-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) müstəqil şəkildə və ya əsas payçı qismində istismar etdiyi yataqlardan 1 milyard 696 milyon 518 min kubmetr təbii qaz hasil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-cı ilin 3-cü rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.

    Bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəriciləri ilə müqayisədə 248 milyon 214 min kubmetr və ya 12,8 % azdır.

    Ümumilikdə isə üçüncü rüb ərzində Azərbaycanda 12 milyard 473 milyon 123 min kubmetr təbii qaz hasil olunub. Bu da bir il öncəki göstərici ilə müqayisədə 469 milyon 892 min kubmetr və ya 3,6 % azdır.

    Xatırladaq ki, ötən ilin üçüncü rübündə SOCAR-ın müstəqil şəkildə və ya əsas payçı qismində istismar etdiyi yataqlarından 1 milyard 944 milyon 732 min kubmetr, ölkə üzrə isə ötən rüb 12 milyard 943 milyon 15 min kubmetr təbii qaz istehsal olunub.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Qaz hasilatı Qaz nəqli
    SOCAR в III квартале добыл 1,7 млрд кубометров природного газа
    SOCAR's natural gas output falls 12.8% in third quarter
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:11
    Foto
    Ramin Məmmədov Şərurda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Daxili siyasət
    16:08
    Aynur Sofiyeva: Azərbaycanda qeyri-ənənəvi sahələrdə qadınların iştirakçılığı ildən-ilə artır
    Daxili siyasət
    16:06
    Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb
    Hadisə
    16:01
    Estoniyada hakerlər supermarket şəbəkəsinin soyuducularını sıradan çıxarıblar
    Digər ölkələr
    15:58
    "Appcharge" Azərbaycanda vergi uçotuna alınıb
    Biznes
    15:55
    "Facebook"un Azərbaycandakı bazar payı oktyabrda 28 % azalıb
    İKT
    15:52
    Mirziyoyev: 2026-cı ilin əvvəlindən Özbəkistana 1 milyondan çox insan qayıdıb
    Digər ölkələr
    15:46
    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Monteneqrodan ölkəyə ekstradisiya olunacaq
    Hadisə
    15:46
    Azərbaycanın U-16 voleybol yığmaları Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində çıxış edəcəklər
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti