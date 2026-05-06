    Cevdet Yılmaz: Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılması narahatlıq doğurur

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Ermənistanda aprelin 23-də Türkiyə bayrağının yandırılmasının narahatlıq doğurduğunu bildirib.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşının verdiyi məlumata görə, o bu barədə İstanbulda jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.

    "Mayın 4-də İrəvanda idim, bu mövzunu davamlı müzakirə etdim. Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bunu (Türkiyə bayrağının yandırılmasını - red.) mənfi qəbul etdi, bilirsiniz. Ermənistan Prezidenti də eyni şəkildə bu məsələni qəbuledilməz adlandırdı. Ermənistan daxilində də hadisəni pisləyənlər, həmçinin buna sevinənlər də oldu", - C.Yılmaz qeyd edib.

    Xatırladaq ki, aprelin 23-də Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində "məşəl yürüşü" zamanı Türkiyə bayrağı yandırılmışdı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu hadisəni pisləyən bəyanat yaymışdı.

    Джевдет Йылмаз: Сожжение турецкого флага в Армении вызывает обеспокоенность
    Cevdet Yilmaz: Burning of Turkish flag in Armenia - cause for concern

