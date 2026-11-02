ЕК обсудит повышение конкурентоспособности Среднего коридора

Еврокомиссия проведет диалог по повышению конкурентоспособности Транскаспийского транспортного коридора (ТМТМ, или Среднего коридора) под председательством еврокомиссаров Марты Кос и Йозефа Сикелы.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Мероприятие запланировано на 17 ноября. В нем примут участие представители частного сектора, международных финансовых институтов и Еврокомиссии.

Стороны обсудят возможности совершенствования механизмов поддержки стратегических инвестиций вдоль Транскаспийского транспортного коридора.