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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    ЕК обсудит повышение конкурентоспособности Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 02 ноября, 2026
    • 14:52
    ЕК обсудит повышение конкурентоспособности Среднего коридора

    Еврокомиссия проведет диалог по повышению конкурентоспособности Транскаспийского транспортного коридора (ТМТМ, или Среднего коридора) под председательством еврокомиссаров Марты Кос и Йозефа Сикелы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Мероприятие запланировано на 17 ноября. В нем примут участие представители частного сектора, международных финансовых институтов и Еврокомиссии.

    Стороны обсудят возможности совершенствования механизмов поддержки стратегических инвестиций вдоль Транскаспийского транспортного коридора.

    Марта Кос Йозеф Сикела Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Avropa Komissiyasında Orta Dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artırılması müzakirə olunacaq
    European Commission to hold dialogue on Middle Corridor competitiveness
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