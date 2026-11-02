ЕК обсудит повышение конкурентоспособности Среднего коридора
Инфраструктура
- 02 ноября, 2026
- 14:52
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Еврокомиссия проведет диалог по повышению конкурентоспособности Транскаспийского транспортного коридора (ТМТМ, или Среднего коридора) под председательством еврокомиссаров Марты Кос и Йозефа Сикелы.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Мероприятие запланировано на 17 ноября. В нем примут участие представители частного сектора, международных финансовых институтов и Еврокомиссии.
Стороны обсудят возможности совершенствования механизмов поддержки стратегических инвестиций вдоль Транскаспийского транспортного коридора.
Avropa Komissiyasında Orta Dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artırılması müzakirə olunacaq
European Commission to hold dialogue on Middle Corridor competitiveness
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