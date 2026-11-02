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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Avropa Komissiyasında Orta Dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artırılması müzakirə olunacaq

    İnfrastruktur
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:00
    Avropa Komissiyasında Orta Dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artırılması müzakirə olunacaq

    Avropa Komissiyası avrokomissarlar Marta Kos və Yozef Sikelanın sədrliyi ilə Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin (TBNM və ya Orta Dəhliz) rəqabət qabiliyyətinin artırılması məsələlərinə dair dialoq keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının məlumatında deyilir.

    Noyabrın 17-nə planlaşdırılan tədbirdə özəl sektor, beynəlxalq maliyyə institutları və Avropa Komissiyasının nümayəndələri iştirak edəcəklər.

    Dialoq zamanı tərəflər Transxəzər nəqliyyat dəhlizi boyunca strateji investisiyaların dəstəklənməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar.

    Marta Kos Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    ЕК обсудит повышение конкурентоспособности Среднего коридора
    European Commission to hold dialogue on Middle Corridor competitiveness
    44 filmi
    44 filmi

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