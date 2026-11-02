На Кипре работники сферы образования объявили бессрочную забастовку

Сотрудники сферы образования на Кипре начали забастовку на неопределенный срок.

Как передает Report, об этом пишет The Cyprus Mail.

Профсоюзы сообщили, что 5 ноября работники данной сферы проведут протестный марш от Министерства финансов к президентскому дворцу, требуя немедленного выполнения обязательств и защиты их прав.

Решение о забастовке было принято из-за того, что по их мнению, Министерство образования по-прежнему не выполняет законодательство, введенное самим правительством и принятое парламентом 21 апреля 2026 года.

Среди прочего, протестующие жалуются, что из-за задержек с принятием соответствующих решений правительством работники, сокращенные в рамках программы, уже пять месяцев остаются без дохода, без доступа к пособию по безработице и без заработной платы.