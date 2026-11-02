Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    На Кипре работники сферы образования объявили бессрочную забастовку

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 14:58
    На Кипре работники сферы образования объявили бессрочную забастовку

    Сотрудники сферы образования на Кипре начали забастовку на неопределенный срок.

    Как передает Report, об этом пишет The Cyprus Mail.

    Профсоюзы сообщили, что 5 ноября работники данной сферы проведут протестный марш от Министерства финансов к президентскому дворцу, требуя немедленного выполнения обязательств и защиты их прав.

    Решение о забастовке было принято из-за того, что по их мнению, Министерство образования по-прежнему не выполняет законодательство, введенное самим правительством и принятое парламентом 21 апреля 2026 года.

    Среди прочего, протестующие жалуются, что из-за задержек с принятием соответствующих решений правительством работники, сокращенные в рамках программы, уже пять месяцев остаются без дохода, без доступа к пособию по безработице и без заработной платы.

    Акции протеста Республика Кипр
    Kiprdə təhsil işçiləri müddətsiz tətil elan ediblər
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:16
    ЮНЕСКО сообщила о гибели более 1,6 тыс. журналистов с 2006 года
    Другие страны
    16:13
    По меньшей мере 7 мигрантов погибли в лодке, направлявшейся в Испанию
    Другие страны
    16:10
    Доля рынка Facebook в Азербайджане в октябре сократилась на 28 %
    ИКТ
    15:57
    Sea Breeze создала новую компанию
    Бизнес
    15:53
    Счетная палата представила заключение по проекту бюджета Азербайджана на 2027 год
    Финансы
    15:50
    Предотвращена попытка вывоза дизтоплива и кальянного табака из Азербайджана в Грузию
    Происшествия
    15:49
    Казахстан планирует до 2050 года создать стратегический резерв урана
    В регионе
    15:46
    В Азербайджане заемщиков защитят от невыплаты кредитов при потере работы
    Финансы
    15:40
    В Эстонии хакеры дистанционно вывели из строя холодильники сети супермаркета
    Другие страны
    Лента новостей