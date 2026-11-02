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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Kiprdə təhsil işçiləri müddətsiz tətil elan ediblər

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:20
    Kiprdə təhsil işçiləri müddətsiz tətil elan ediblər

    Kiprdə təhsil sahəsinin əməkdaşları müddətsiz tətilə başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Cyprus Mail" yazır.

    Həmkarlar ittifaqları bildiriblər ki, noyabrın 5-də təhsil işçiləri Maliyyə Nazirliyindən Prezident sarayına etiraz yürüşü keçirərək hüquqlarının qorunmasını və öhdəliklərin dərhal yerinə yetirilməsini tələb edəcəklər.

    Tətil qərarı Təhsil Nazirliyinin 2026-cı il aprelin 21-də parlamentin qəbul etdiyi qanunları yerinə yetirməməsi qənaətində olması səbəbindən qəbul edilib.

    Digər məsələlərlə yanaşı, etirazçılar hökumətin müvafiq qərarların qəbul edilməsində yol verdiyi gecikmələrə görə proqram çərçivəsində ixtisar edilmiş işçilərin artıq beş aydır ki, gəlirsiz qalmasından, işsizlik müavinəti və əməkhaqqıdan məhrum olmasından narazıdırlar.

    Etiraz aksiyaları Kipr Respublikası (Cənubi Kipr)
    На Кипре работники сферы образования объявили бессрочную забастовку
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