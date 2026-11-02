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    Король Бельгии проведет консультации после просьбы премьера об отставке

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 14:49
    Король Бельгии проведет консультации после просьбы премьера об отставке

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер попросил короля Филиппа принять его отставку на фоне провала переговоров по бюджету.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Королевского дворца в соцсети X, король пока не принял решения и с 3 ноября проведет консультации с лидерами партий, входящих в правящую коалицию.

    В Королевском дворце выразили сожаление по поводу отсутствия договоренностей, подчеркнув, что на фоне геополитической неопределенности и экономических вызовов Бельгия не может позволить себе затяжной политический кризис.

    Накануне правительству не удалось согласовать бюджетные меры на €10 млрд к 2029 году.

    Ради внеплановой встречи с премьер-министром Филипп прервал отпуск, который должен был продлиться до 11 ноября.

    Барт Де Вевер Король Бельгии Филипп Бельгия
    Belçika kralı baş nazirin istefa müraciətindən sonra məsləhətləşmələr keçirəcək
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