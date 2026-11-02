Король Бельгии проведет консультации после просьбы премьера об отставке

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер попросил короля Филиппа принять его отставку на фоне провала переговоров по бюджету.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Королевского дворца в соцсети X, король пока не принял решения и с 3 ноября проведет консультации с лидерами партий, входящих в правящую коалицию.

В Королевском дворце выразили сожаление по поводу отсутствия договоренностей, подчеркнув, что на фоне геополитической неопределенности и экономических вызовов Бельгия не может позволить себе затяжной политический кризис.

Накануне правительству не удалось согласовать бюджетные меры на €10 млрд к 2029 году.

Ради внеплановой встречи с премьер-министром Филипп прервал отпуск, который должен был продлиться до 11 ноября.