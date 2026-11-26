В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал 27 тыс. 467 тонн смазочных масел на сумму $46,73 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, это на 54% больше в стоимостном выражении и на 21% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период Азербайджан продал в Болгарию 4 тыс. 526 тонн продукции (на 59 больше, чем годом ранее) на сумму $6,9 млн (+2,3 раза), в Украину - 2 тыс. 284 тонны (-36%) на сумму $3,7 млн (-14%), в Ирак - 1 тыс. 711 тонн (-42%) на сумму $3,31 млн (-27%), в Нидерланды - 1 тыс. 912 тонн (+91%) на сумму $3,3 млн (+2,2 раза), в Испанию - 1 тыс. 488 тонн (+2,6 раза) на сумму $2,64 млн (+3,4 раза).

В этом году впервые за последние 16 лет были осуществлены поставки в Кот-д"Ивуар (17,6 тонны на сумму $35,4 тыс.), Мали (21 тонна на сумму $44,5 тыс.), Центральноафриканскую Республику (19,7 тонны на сумму $29,7 тыс.), Того (53 тонны на сумму $150,4 тыс.) и Эфиопию (120 кг на сумму $240).