Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен считает необходимым доработать и сократить предлагаемый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, подчеркнув, что нынешний вариант неприемлем для нидерландских налогоплательщиков.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом премьер заявил перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, бюджет должен в первую очередь отражать ключевые приоритеты Евросоюза - безопасность, конкурентоспособность и миграционную политику.

"Если сравнить его с нынешним предложением, то этот вариант неприемлем для нидерландских налогоплательщиков", - отметил премьер.

Йеттен подчеркнул, что не намерен торопиться с достижением договоренностей по новому многолетнему финансовому плану, поскольку для него важнее качество итогового соглашения, чем сроки его заключения.

"Я хочу хорошего соглашения, поэтому нет необходимости торопиться. Нам нужно использовать сегодня и завтра, чтобы лучше понять вопросы, связанные с предложением Кошты. Я готов к этому марафону, даже если он завершится сегодня, завтра или где-то в декабре", - сказал он.

Отдельно премьер остановился на поддержке Украины, заявив, что все страны ЕС должны продолжать оказывать Киеву военную и финансовую помощь: "Российская агрессия против Украины - одна из крупнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся. Украинцы борются за собственную независимость, но также за европейскую демократию и ценности. Мы должны стоять плечом к плечу с ними".

По его словам, Украине потребуется дополнительная военная и финансовая поддержка в ближайшие годы, и ни одна страна Евросоюза не должна отказываться от участия в этом процессе.

Комментируя перспективы достижения мирного соглашения по Украине до конца года, премьер отметил, что пока не видит убедительных свидетельств готовности президента России к переговорам о прочном мире.