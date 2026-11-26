Последние предложения по многолетнему бюджету Европейского союза на 2028-2034 годы не могут стать основой для достижения соглашения.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе.

"Предложения, которые до сих пор лежат на столе, с нашей точки зрения, не являются основой для достижения соглашения. Прежде всего, общий объем слишком велик. Государства-члены должны быть в состоянии оплачивать эти расходы. Европе необходимы устойчивые государственные финансы", - сказал он.

По словам Мерца, Евросоюз не должен прибегать к новым заимствованиям, а расходы в рамках следующего долгосрочного бюджета необходимо расставить по приоритетам.

Среди главных задач канцлер назвал обеспечение процветания европейской экономики, раскрытие потенциала единого рынка и укрепление обороноспособности.

Он также подчеркнул необходимость продолжения военной и гуманитарной поддержки Украины, в том числе в предстоящий зимний период, а также оказания помощи в послевоенном восстановлении страны.

Отвечая на вопрос о возможной увязке финансирования Украины с переговорами по многолетнему бюджету ЕС, канцлер заявил, что поддерживает такой подход.

"Если Европейский союз что-либо финансирует, то он делает это как объединение, в состав которого входят 27 государств, а не 23 или 24", - сказал он, подчеркнув, что вопрос касается принципиального понимания совместных европейских целей.

Мерц отверг утверждения о том, что финансовая поддержка Украины направлена на затягивание войны: "Мы делаем это для того, чтобы как можно скорее завершить войну, а также помочь стране и ее населению в крайне сложной ситуации".

По его словам, продолжение войны может привести к новым потокам украинских беженцев в Европу, поэтому ЕС заинтересован в скорейшем завершении конфликта.

Мерц отметил, что переговоры по следующему многолетнему финансовому плану только начинаются, и на нынешнем этапе участникам предстоит прежде всего обменяться позициями. При этом он выразил надежду на достижение компромисса.

"Европа должна сохранять способность действовать и становиться суверенной. Многолетний финансовый план должен быть направлен на достижение именно этой цели", - заключил канцлер.