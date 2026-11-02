Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Кобахидзе: Перед Грузией стоит задача укрепления суверенной внешней политики

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 15:17
    Кобахидзе: Перед Грузией стоит задача укрепления суверенной внешней политики

    Грузия добилась значительных результатов в области экономического развития, безопасности и укрепления суверенитета.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню дипломата.

    "Развитие открывает новые возможности, которые сопровождаются вызовами, в том числе и на внешней арене. Ответ на эти вызовы один: укрепление суверенной внешней политики, последовательная защита национальных интересов и еще более эффективное использование дипломатии", – отметил он.

    По его словам, цель грузинского правительства - дальнейшее развитие дипломатической службы, повышение ее гибкости и эффективности.

    "В 2025 году мы начали и постепенно реализуем реформу в Министерстве иностранных дел. Наша цель - дальнейшее развитие дипломатической службы, повышение ее гибкости и эффективности. Укрепляются зарубежные представительства Грузии. Одним из главных приоритетов реформы является привлечение образованной молодежи в дипломатическую службу", - сказал Кобахидзе.

    С этой целью была создана Академия дипломатии, которая является стратегической инвестицией страны в будущее.

    Ираклий Кобахидзе МИД Грузии
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