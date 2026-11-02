Кобахидзе: Перед Грузией стоит задача укрепления суверенной внешней политики

Грузия добилась значительных результатов в области экономического развития, безопасности и укрепления суверенитета.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню дипломата.

"Развитие открывает новые возможности, которые сопровождаются вызовами, в том числе и на внешней арене. Ответ на эти вызовы один: укрепление суверенной внешней политики, последовательная защита национальных интересов и еще более эффективное использование дипломатии", – отметил он.

По его словам, цель грузинского правительства - дальнейшее развитие дипломатической службы, повышение ее гибкости и эффективности.

"В 2025 году мы начали и постепенно реализуем реформу в Министерстве иностранных дел. Наша цель - дальнейшее развитие дипломатической службы, повышение ее гибкости и эффективности. Укрепляются зарубежные представительства Грузии. Одним из главных приоритетов реформы является привлечение образованной молодежи в дипломатическую службу", - сказал Кобахидзе.

С этой целью была создана Академия дипломатии, которая является стратегической инвестицией страны в будущее.