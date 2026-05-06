Ален Симонян рассчитывает на приглашение для визита в Азербайджан

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян вновь выразил готовность посетить Азербайджан в случае получения такого приглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом Симонян сказал журналистам.

"Я также готов посетить Азербайджан при подходящей возможности, если меня пригласят. Приглашаю свою коллегу (председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову - ред.) посетить Ереван", - сказал он.