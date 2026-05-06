Ален Симонян рассчитывает на приглашение для визита в Азербайджан
В регионе
- 06 мая, 2026
- 13:19
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян вновь выразил готовность посетить Азербайджан в случае получения такого приглашения.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом Симонян сказал журналистам.
"Я также готов посетить Азербайджан при подходящей возможности, если меня пригласят. Приглашаю свою коллегу (председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову - ред.) посетить Ереван", - сказал он.
Последние новости
15:58
ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
15:58
Трамп назвал условия деблокады Ормузского проливаДругие страны
15:57
Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалютеФинансы
15:51
Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в БакуСоциальная защита
15:48
Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026Индивидуальные
15:46
Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форумеЭнергетика
15:42
Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на бортуВ регионе
15:40
Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ АлятАПК
15:25