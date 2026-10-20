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    Фарид Шафиев: Азербайджан укрепляет восточное направление внешней политики

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 10:10
    Фарид Шафиев: Азербайджан укрепляет восточное направление внешней политики

    Азербайджан на протяжении последних 6–10 лет расширяет сотрудничество с восточными странами, что свидетельствует о "повороте на Восток" во внешней политике республики.

    Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фарид Шафиев на открытии мероприятия "Средний коридор и его перспективы: будущее транспортных связей между Азербайджаном, Южной Кореей и Евразией".

    "На протяжении последних шести, а возможно, даже десяти лет мы наблюдаем то, что я называю поворотом на Восток во внешней политике Азербайджана. Это проявляется в участии страны в международных платформах и организациях", - отметил он.

    В этом контексте Шафиев напомнил о проведении в Азербайджане 15 октября саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также об участии страны в других международных мероприятиях.

    Шафиев также подчеркнул растущее значение Среднего коридора на фоне сохраняющихся конфликтов в регионе.

    "В условиях растущего спроса на стабильное и безопасное сообщение между Азией и Европой эта тема особенно актуальна. Мы видим два военных конфликта к северу и югу от Азербайджана, которые до сих пор не урегулированы. При этом Азербайджан и другие страны, расположенные вдоль Среднего коридора, предлагают стабильное транспортное сообщение", - заявил он.

    Фарид Шафиев Средний коридор Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Fərid Şəfiyev: Azərbaycan xarici siyasətinin şərq istiqamətini gücləndirir
    Farid Shafiyev: Azerbaijan strengthening eastern dimension of its foreign policy
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