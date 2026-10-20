В Турции задержан 21 подозреваемый в финансировании ИГИЛ

В Турции в ходе антитеррористических операций в Анкаре, Стамбуле и Мерсине задержан 21 подозреваемый в финансировании террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в Анкаре операция прошла в отношении 16 человек, 14 из которых были взяты под стражу.

Еще 7 человек арестованы в ходе операции в Стамбуле и Мерсине.