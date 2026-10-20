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    В Турции задержан 21 подозреваемый в финансировании ИГИЛ

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 10:05
    В Турции задержан 21 подозреваемый в финансировании ИГИЛ

    В Турции в ходе антитеррористических операций в Анкаре, Стамбуле и Мерсине задержан 21 подозреваемый в финансировании террористической организации ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в Анкаре операция прошла в отношении 16 человек, 14 из которых были взяты под стражу.

    Еще 7 человек арестованы в ходе операции в Стамбуле и Мерсине.

    Террористическая группировка ИГИЛ Турция
    Türkiyədə İŞİD-i maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinən 21 nəfər saxlanılıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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