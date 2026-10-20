В Турции задержан 21 подозреваемый в финансировании ИГИЛ
В регионе
- 20 октября, 2026
- 10:05
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В Турции в ходе антитеррористических операций в Анкаре, Стамбуле и Мерсине задержан 21 подозреваемый в финансировании террористической организации ИГИЛ.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в Анкаре операция прошла в отношении 16 человек, 14 из которых были взяты под стражу.
Еще 7 человек арестованы в ходе операции в Стамбуле и Мерсине.
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